Jonas (8) fikk ett års gratis forbruk av rosiner fra Coop

Hadsel

Bakgrunnen for den noe uvanlige gesten fra butikkjedens side, var at åtteåringen selv søkte Coop om å sponse ham med rosiner. Han har nemlig Diabetes 1 og er en ivrig forbruker av rosiner for å få blodsukkeret raskt opp igjen.

– Jeg har sendt med ham rosiner på både fotballtrening og skole i lang tid, fordi det gjør at han blir bedre. Kontaktlærerens hans, Inger Bårdsen sa til Jonas en dag at han burde bli sponset, siden han spiste så mye, forteller mor Kari Hoseth Larssen til VOL.

Brevet til Coop Heia! Jeg fant ikke noen mailadresse til coop, så jeg tillater meg å skrive til mobilnummer. Mitt navn er Jonas, jeg er åtte år og er startet i 4. klasse. Grunnen til at jeg skriver til coop, er at jeg er en rimelig storforbruker av 6 pakningene med rosiner som dere selger. Jeg har nemlig diabetes type 1. Rosineskene er med meg hele skolehverdagen og det går ofte 3 esker på en dag. Jeg elsker også fotball og drømmer stort om å bli fotballproff. Jeg vet at mange proffer har egne sponsorer, derfor tenkte jeg på at kanskje jeg kunne vært heldig å bli sponset med rosiner fra coop. Jeg lover dere at alle på skolen og mine lagkamerater ser meg spise rosiner hver dag, nesten. Mh. Jonas Hoseth Hanssen (PS.skriver fra mamma sin mobil)

Vil bli proff i Real Madrid

Den ivrige åtteåringen har lenge ønsket å bli fotballproff og har fått med seg at proffer har sponsoravtaler. Og siden læreren sa at han kunne søke etter en rosinsponsor, mente han at det var en god plan.

– Jeg hjalp ham med å skrive et brev til Coop. Det tok ikke lang tid før vi fikk svar. De likte søknaden og bestemte seg for å innvilge den. Jonas fikk 750 esker med rosiner i tillegg til en stor fruktkurv, forteller Hoseth Larssen.

Ny giv

Hovedpersonen selv ble helt overveldet da han fikk vite at Coop sa ja til søknaden.

– Han hadde ikke trodd det skulle bli noe av og at Coop skulle ta det så seriøs. Det tente ett nytt lys i ham. Så nå er det trening for alle pengene. Målet hans er å bli proff for Real Madrid, sier Kari Hoseth Larssen.

– Veldig fin søknad

Administrerende direktør i Coop Norge, Lars Arve Jakobsen, forteller til VOL at søknaden fra den unge vesterålingen traff dem rett i hjertet.

– Vi ble sjarmert og den traff oss godt. Det var en veldig fin søknad som var godt formulert, sier han.

– Modig og tøft

Jakobsen synes at initiativet fra unggutten var modig og tøft.

– Det viser at han har drømmer og mot. Å tørre å gjøre noe sånt har vi veldig sans for. Vi synes han er en god ambassadør for Coop, og at det var naturlig å gå inn som en minisponsor. Han er en fin gutt som får betalt for at han turte å ta en sjanse, slår Lars Arve Jakobsen fast.