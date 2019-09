Hadsel Høyre skal forhandle med Sp og Arbeiderpartiet

Hadsel

Dette skriver kommunestyregruppen i en pressemelding søndag kveld.

– Avgjørelsen som falt i kveld begrunnes med at man vurderer det som viktig å ha et styringsdyktig flertall som styrer kommunen, og et flertall hvor Høyre får gjennomslag for egen politikk, står det å lese i pressemeldingen.

Når forhandlingene er gjennomført vil forhandlingsresultatet legges frem i medlemsmøte, og kommunestyregruppa ta stilling til om forhandlingsresultatet kan godkjennes. Gjør det ikke det, må de gå nye runder.

– Ingenting er avgjort og det er forhandlingene som avgjør hvorvidt man inngår et samarbeid eller ikke, konkluderes det med i pressemeldingen.