Jorids lefser ble kåret til Årets SMAK-rett

Hadsel

– Dette er stort for oss, forteller gründer og daglig leder i Jorids lefsebakeri, Jorid Birgitte Hansen til VOL.

Tildelingen av prisen fant sted under SMAK, som er en matfestival i Tromsø. Kåringen fungerer slik at en jury anonymt smaker seg gjennom alle matbodene i Storgata, der matfestivalen finner sted. Deretter plukkes det ut fem kandidater de mener gjør seg fortjent til å bli Årets SMAK-rett. Til slutt stemmer publikum frem sin favoritt blant disse fem kandidatene, via festivalens hjemmeside.

– Storgata er vel Nord-Norges lengste handlegate, så det var mange boder for dommerne å besøke, med mange forskjellige produkter, inkludert både fisk, kjøtt og mye mer. Det er selvsagt ekstra artig å vinne når det var så mange kandidater, sier Hansen.

Hva er det så med disse rømmelefsene som gjør at både fagfolk og menig mann og kvinne lar seg kulinarisk forføre? Hansen forteller at hun hørte om en populær rømmelefsetype for sju-åtte år siden, og som ble en inspirasjon for henne.

– Jeg gjorde helt om på oppskriften, fant mitt eget fyll og lagde en helt annen type lefse. Originalen var mye mer syrlig, mens min er søtere. Det var mye prøving og feiling før jeg fikk smaken akkurat slik jeg ville ha den. Lefsa ble etter hvert veldig populær og har solgt veldig bra. Mange har spurt og spør fortsatt etter den. Til og med i Tromsø var det flere som kom bort til oss, sier Hansen.

Med seg til Tromsø, hadde Hansen med seg tre medarbeidere fra lefsebakeriet, som både bidro til baking og salg. At de reiser hjem med heder og ære, i tillegg til en god salgsweekend bak seg, gjør opplevelsen maksimal.

– Vi synes det var veldig stas at vi fikk denne prisen, og vi ønsker å takke alle som har stemt oss frem, slår Jorid Birgitte Hansen fast.