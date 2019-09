To vesterålsjenter var med da Medkila vant

Hadsel

Det endte med 2-0 seier til vertene, etter mål av Andra Pålsdatter Hunstad og Rachel Louise Hignett. Per i dag er det fire jenter fra Vesterålen som spiller på Medkila. Tre av disse var med i kamptroppen søndag. Liv Solveig Miklegard og Emilie Dahl startet kampen, mens Lotte Hokland var ubenyttet innbytter. Nemine Steffensen fra Øksnes er fortsatt skadet etter at hun røk korsbåndet tidligere i år.

Etter kampen mot Øvrevoll Hasle, ligger Medkila på en femteplass på tabellen, med 31 poeng, når fire kamper gjenstår. 31 poeng har også Øvrevoll Hosle og Amazon Grimstad, som har bedre målforskjell.

De to øverste plassene er okkupert av Fløya og Hønefoss FK, med henholdsvis 35 og 33 poeng. I praksis betyr det at Medkila fortsatt har gode muligheter for å havne helt i toppen av tabellen.