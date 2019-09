Hadsel

Hadselværing Adrian Pedersen spilte for Norge, men tegnet seg ikke å scoringslisten. Det gjorde derimot Sindre Eggen, som scoret etter at Norge vant ballen i høyt press. Dessverre for det norske laget, så utlignet Urkmenistan ti minutt senere.

Norge hadde sågar en god mulighet til å vinne kampen da det var to minutter igjen. Norge fikk ti meter, men Milos Vucenovic klarte ikke å sette ballen i mål. I dag, søndag, er det ny kamp for Norge. Denne gangen er det Montenegro, som er motstander.