Hadsel

Det melder Leif Tormod Hansen, som samtidig ønsker å informere befolkningen om at årets utgave av Ulvøylpet arrangeres en uke senere.

I utgangspunktet var det sjette oktober, men så la vi merke til at dette blir i høstferien for alle skolene. Vi har hatt møte i arrangementskomiteen og funnet det best å utsette løpet til den 13.oktober, slik at flest mulig får msjansen til å delta.

Så får vi bare håpe at det ikke for mye snø, legger han til.