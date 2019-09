Svært viktig bortekamp for Melbo

Hadsel

Det gjenstår fem kamper i årets tredjedivisjon. Melbo har skrapet sammen 31 poeng og ligger 14 poeng bak serieleder Fløya og ni poeng foran «første nedrykkslag», som i øyeblikket er Harstad. Skjetten og Leknes er fortapte. De rykker ned.

Melbo spiller i morgen på bortebane mot Gjelleråsen. Laget har også bortekamper mot Skjervøy og Ullensaker/Kisa. Blåtrøyene har to hjemmekamper igjen, en mot Leknes og en mot Bodø/Glimt2.

Her er kampprogrammet til Melbo.

Det er selvfølgelig farlig å love poeng til et lag før kampen er spilt, men hjemmekampen mot Leknes bør gi seier. Bortekampen mot Skjervøy kan bli vanskelig. I fjor klarte ikke Melbo å slå Skjervøy. Det var riktignok nære på hjemme, men bortekampen endte med et stygt 3-0 tap. I år vant MIL 1-0 hjemme.

Bodø/Glimt2-kampen kan også bli en nøtt. Man vet aldri helt hvilke lag bodølaget stiller. Glimt ligger på tredjeplassen på tabellen, fire poeng bak Finnsnes og syv poeng bak Fløya. Glimt har slått Melbo i tre av de fem siste kampene lagene har møttes.

Morgendagens kamp mot Gjellåsen kan derfor kanskje bli ekstra viktig, men lett blir det ikke. MIL tapte 2-1 på hjemmebane.

Med unntak av Leknes, har Melbo ingen «lette» kamper igjen, men med seier hjemme mot Leknes og seier borte mot Ullensaker/Kisa, vil Melbo lande på 37 poeng. Lillestrøm 2 kan best ende på 43 poeng, Ullensaker/Kisa kan få 40, Tromsø 2 kan få 39 poeng og Harstad IL kan få 37 poeng.

Plassen virker i øyeblikket «trygg», men helt sikre er Melbo likevel ikke. Det tryggeste er derfor å dra til med en sterk borteseier i morgen.

Se tabell 3. divisjon.

4. divisjon

I fjerdedivisjon er det i realiteten «game over». Skånland blir seriemester. Det er tre kamper igjen å spille og SOIF har 11 poeng ledelse til Lofoten og Morild.

Sortland har oppnådd 25 poeng, og vil være sikret spill også i neste års fjerdedivisjon. Det er nokså sikkert at Andenes og Melbo 2 også vil berge plassen i divisjonen. Begge klubbene har 21 poeng, men Andenes har spilt en kamp mindre. Ballstad, 15 poeng, Harstad IL 2, 13 poeng, og Svolvær, 7 poeng, ligger bak på tabellen. Harstad 2 har fire kamper igjen å spille og kan maksimalt få 25 poeng. Ballstad kan få 24.

Tabell 4.divisjon.

Gratulerer til Luna

I femtedivisjon er Luna blitt seriemester. Det gjenstår kun en kamp, og bølaget leder med fire poeng på Morild2.

Tabell 5.divisjon.

Mest oppsiktsvekkende med årets femtedivisjon er Høken og Stokmarknes. Sistnevnte har bare klart å skrape sammen ett poeng på ni kamper og har 34 baklengsmål. Høken har tatt 13 poeng. I øyeblikket ser det litt svart ut for fotballen på Bleik og Stokmarknes. Det går litt bedre for fjerdedivisjonstraveren Stålbrott, som har tatt 15 poeng og ligger på plassen bak Morild2, som er nummer to bak Luna. Morild2 har «matchball» i den siste kampen ettersom laget møter Stokmarknes. Stålbrott møter Høken i sin siste kamp. Vinner Høken, rykker de forbi Stålbrott. Det er tett i denne serien, som bare har seks lag.

Dameserien er ferdig, se tabell.