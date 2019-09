Brudd mellom Ap, Sp og Høyre i Hadsel, Sp har tatt kontakt med Rødt

Hadsel

– Både Høyre og Ap forlangte varaordførervervet, opplyser Kurt Jenssen til VOL.

Han sier at det er laget en politisk plattform, men ingen av de to andre partiene var villige til å bytte vekk varaordførervervet uansett politisk innflytelse.

Jenssen er skuffet, og sa til VOL at han ønsket å sove på saken, men før han gikk til sengs rakk han å snakke med Geir Jørgensen i Rødt.

Ap og Sp har ti plasser i kommunestyret. Rødt har to. Dersom Rødt samarbeider med Ap og Sp, mangler partiene fortsatt en stemme for å få flertall. Den kan de for eksempel få ved at SV blir med på laget. Rødt er - i motsetning til Høyre - ikke interessert i varaordførerposten. Partiet vil ha politisk innflytelse. Jørgensen nevner eldreomsorg og skole som to viktige saker som Rødt vil ta opp.

– Vi har krevd en full gjennomgang av forholdene i eldreomsorgen. Vi er nødt å gå gjennom en prosess med pårørende og tillitsvalgte for å få «luftet ut» situasjonen vi har. Vi må bli kvitt dobbeltrommene. Vi er også opptatt av skolepolitikk. Det er en stor skole på Langøya som mistet ungdomstrinnet, minner han om.

Jørgensen sier at Rødt vil ha innflytelse på noen saker, men sier at forskjellene mellom Rødt og de andre partiene er for store til at det kan bli en langvarig politisk avtale. Rødt er et motmaktparti, sier han.

– Det er mange typer samarbeid. For eksempel budsjettsamarbeid, sier Jørgensen.

Han understreker at Rødt også kan snakke med andre parti.

MOS eller venstre?

Sp og Ap kan også finne andre løsninger i politikkens sentrum. Hos Venstre møter Jenssen stengte dører.

– Vi er ikke interessert i å inngå en avtale der Ap og Sp tar ordfører- og varaordførerposten, sier Arne Ivar Mikalsen i Venstre.

Ringreven Ørjan Robertsen formulerer seg mer forsiktig. Han skal lede en gruppe på fire for MOS.

Robertsen understreker overfor VOL at partiet ønsker å være i posisjon de neste fire årene. Partiet ønsker mest mulig gjennomslag for sin politikk.

Han viser at MOS ikke var del av den løsningen Ap og Sp ønsket. De snakket med Høyre i stedet. Opposisjonspartiene i Hadsel klarte av samme grunn ikke å bli enige seg imellom. Høyre valgte Ap og Sp først. Nå er det forsøket strandet, sier Robertsen.

– Kan MOS tenke seg til å samarbeide med Ap og Sp hvis disse partiene tar ordfører- og varaordførervervet?

– Jeg skjønner godt at Ap krevde varaordførervervet. De har en større gruppe en Høyre, men MOS har like mange som Ap, sier Robertsen. Han understreker at premisset ikke kan være gitt på forhånd.

– Da er det ikke forhandlinger, sier Robertsen.