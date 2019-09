Åge Rusten trekker seg som ordførerkandidat for Hadsel Ap

Hadsel

– På bakgrunn av personlige årsaker har jeg i dag informert Hadsel Arbeiderparti at jeg ikke har mulighet til å stille som ordfører-/varaordførerkandidat. Jeg vil fortsatt være en del av Hadsel kommunestyre.

Dette skriver Åge Rusten i ei kort pressemelding mandag kveld.

Dette kommer dagen etter at det ble klart at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre i Hadsel ikke kom frem til en samarbeidsavtale søndag, og dermed brøt forhandlingene.

En av årsakene skal ha vært at Høyre og Ap ikke kom til enighet om hvem som skulle bli varaordfører.

Da Vol snakket med Kurt Jenssen mandag morgen, fortalte han via SMS at ingenting ville bli foretatt i dag, og at partiene hadde en pustepause før de fortsatte å finne en løsning.

Hva som blir endelig utfall, og hvem som vil styre i Hadsel, er oppe i luften.

Alt lå til rette for at Sp med eksempelvis Ap og SV ville styre, så kom Høyre inn i bildet. Nå leter Sp og Ap etter nye partnere, mens det også er mulig at Venstre, MOS og Høyre kan finne sammen - i tillegg til at MOS kan gå til Sp og Ap.