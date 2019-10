Ble enige om politisk plattform

Hadsel

– Plattformen skal nå behandles i de respektive partienes organer, skriver Kurt Jenssen i en pressemelding.

Arbeidet med fordeling av posisjoner er startet og så langt er det enighet om at Kurt Jenssen fra Senterpartiet blir ny ordfører, og at Lena Arntzen fra Høyre blir ny varaordfører.

– Gi og ta

Det har vært mye frem og tilbake i forhandlingene mellom Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet de siste ukene. Søndag endte det med at de brøt forhandlingene, blant annet på grunn av uenighet om hvem som skulle få varaordføreren. Da Vol kontaktet Jenssen mandag kveld, ønsket han ikke å si noe om hvem som var potensielle samarbeidspartnere, men nå har de altså kommet frem til en løsning.

Overfor Vol torsdag kveld, gir Jenssen uttrykk for at det har vært utfordrende forhandlinger, men at tonen partiene imellom har vært god.

– Vi har hatt en hyggelig tone, der det til og med har vært fliring. Det har selvsagt vært gi og ta, men jeg vil ikke si at det gnistret mellom noen, sier han.

Lar oss ikke affisere

På spørsmål om hva som gjorde Høyre fikk varaordførerposisjonen, svarer Jenssen til VOL.

– Det ønsker jeg ikke å si noe om nå, er hans korte kommentar.

Flere har nok fått inntrykk av, gjennom flere leserinnleg og skriverier i media, at forhandlingene mellom partiene har vært preget av sterke uenigheter.

– Når vi sitter og forhandler lar vi oss ikke affisere av det som skjer utenfor og hva folk mener. Vi begynner med et utkast, så tar vi det opp på veggen, ser på det og trekker fra. Det er slik man forhandler. Jeg mener å huske at vi brukte mer tid på å bli enige om plattformen i forbindelse med forrige periode, sier Jenssen.

Når forhandlingene nå er ferdigstilt, vil etter hvert partiene møte og behandle forslaget. Noe av det de skal se nærmere på da, ifølge Jenssen, er blant annet sammensetningen av kjønnsbalansen.