Jenssen besøkte Bankplassen: – Vi må ta saken ned på et menneskelig nivå

Hadsel

Det opplyses i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

– Alle er enige i at dette er forferdelig. Men vi må samtidig innse at UDI jobber ut fra de rammer og bestillinger de har fått, derfor er det politikerne i Stortinget og regjeringen vi må jobbe mot dersom vi skal ha håp om et annet utfall, sa 64-åringen.

– Boksehanskene må på

Resultatet av de politiske forhandlingene kvelden før tilsier at han trolig blir øverste politiske leder i Hadsel kommune de neste fire årene. Men lokalpolitikerne kan ikke annet enn å se oppover i det politiske hierarkiet, dersom det skal være håp om en omgjøring av direktoratets beslutning.

– Vi må jobbe tverrpolitisk lokalt, og de som tilhører regjeringspartiene må bruke sine kontakter for alt det er verdt. Silkehanskene må av og boksehanskene må på om vi skal komme noen vei, mener Jenssen.

Håper på noen måneders forlengelse

For en drøy uke siden sprakk nyheten om at fire asylmottak, blant dem Bankplassen på Melbu, avvikles når kontrakten med UDI går ut ved årsskiftet. Om beslutningen opprettholdes, betyr det at over 130 mennesker, blant dem mer 60 barn, plutselig må flyttes til mottak andre steder i landet.

Så sent som i juli tildelte UDI imidlertid en forhåndsgodkjenning som gjør at Bankplassen kan delta i konkurransen om nye kontrakter. Men disse lyses ikke ut før på nyåret. Mottaksleder Tove Eidissens mest realistiske håp er nok en forlengelse av dagens kontrakt, slik at utfallet av anbudskonkurransen tidlig i 2020, er kjent før Bankplassen i verste fall så må tømmes for beboere og ansatte.

– Hvordan skal jeg forklare dette til barna?

Varaordføreren fikk under sitt besøk høre gripende beretninger om hvor mye beboerne frykter nedleggelse og flytting til andre mottak. Noen har allerede flyttet opptil fire-fem ganger med små barn og ser ikke hvordan de skal klare enda en opprivende og belastende flytting. Mens andre har bodd på Bankplassen så lenge at Melbu for lengst har blitt deres hjemplass.

– Vi har bodd her i 13 år og har to barn som er født her. Hvordan skal jeg kunne forklare dem at noen har bestemt at vi plutselig må flytte vekk fra alle vennene og stedet der de har vokst opp? spør Samir Moghadam.

Ingen har gode svar på et slikt spørsmål.

– Dette er veldig trist og tungt. Jeg har bodd her i mange år, er godt integrert og har et stort nettverk av venner her. Jeg vil ikke forlate Melbu og folkene her. Jeg håper de som har makt kan gjøre noe, sa Wafa Hassan.

Jenssen forklarte at det er vanskelig for ham å gi noen garantier i saken.

– Men jeg lover at vi skal gjøre det vi kan. Dette går først og fremst ut over beboerne og de ansatte, men også hele lokalsamfunnet. Denne saken må tas ned på et menneskelig nivå når den legges fram for de regjerende politikerne. Slik at de kan se hvilke fryktelige konsekvenser saken har, sa varaordføreren.