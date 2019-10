Kevin Boine erstatter Freddy Kalas

Hadsel

– Vi har jobbet natt og dag for å på plass en ny artist til Herlig Høst. Vi er svært glade for at vi har fått inn Kevin Boine som ny artist på svært kort varsel, sier daglig leder i Hurtigrutens hus, John Arne Mathiesen i en pressemelding.

Ifølge Mathiesen har de fått inn en artist som er i vinden, og som samtidig leverer god musikalsk kvalitet.

– Kevin Boine er en flink og oppegående artist som allerede har mange hits og stor tilhengerskare. Kevin Boine var på Fæsterålen i sommer og gjorde en fantastisk figur og er sterkt savnet i Vesterålen, det er mange henvendelser på om når han kommer tilbake, sier han.

Kevin Boine er signert av Universal Music, verdens største plateselskap og det er vel heller ingen hemmelighet at Universal Music ønsker å forlenge avtalen med Kevin Boine for en ny periode.

Kevin Boine er den nord-norske artisten som streames mest denne høsten, han har flere streams for tiden enn etablerte musikere som for eksempel Sondre Justad. Kevin Boine regnes med samme pop stempel som etablerte artister som Staysmann & Lazz pluss Tix.

Etter at han var med i norske talenter i 2015. har karrieren hans skutt i været og han lover et eksplosivt show med både nye låter og gamle hits på scenen. Kevin Boine har nok Vesterålen friskt i minne siden han var en av artistene under årets utgave av Fæsterålen, i slutten av august.

Boine skal for øvrig spille på fredag, sammen med Lyse Netter, Elle Márjá Eira og Banana Airlines.

– Her blir det trøkk og allsang når Kevin Boine entrer scenen på Hurtigrutens Hus. Benytt sjansen til å få med Kevin Boine sammen med en sterk rekke artister som ikke har vært maken til forteller en entusiastis John Arne Mathiesen.