I kveld braker Herlig Høst løs: – Vi håper på å bikke 1000 publikummere

Hadsel

Uten å ville gå inn på tall, innrømmer Mathiesen at forhåndssalget ikke har vært helt som håpet. Han lener seg på at engasjementet i sosiale medier vil omgjøres til solgte billetter når dørene åpnes, og at folk kjenner sin besøkelsestid.

– Jeg håper og tror det blir bra, men vi skal være ærlige å si vi har vært ambisiøse når vi har planlagt arrangementet i år. Vi har en sterk lineup med artister, har hatt god markedsføring og tror vi lander på beina, sier Mathiesen om Herlig Høst 2019.

Variert

Lineupen av artister skal favne bredt og Mathisen mener det bør være noe for alle i løpet av helga.

– Jeg er spent på hvordan variasjonen blir mottatt, men det er første gang vi har gjort noe så stort. Det har gått fra å være to konserter til å rett og slett være en minifestival, sier Mathisen.

Håper SoMe spår besøk

I fjor hadde de et totalbesøk på litt over 1100 betalende. Mathisen mener nå de skal være fornøyde med å nå 1000 besøkende. Mathiesen har merket seg at det er et forholdsvis høyt antall mennesker som har meldt sin interesse for minifestivalen på sosiale medier og håper det vil bety billettsalg. Enten for en eller begge dagene.

– Det skal bli vanskelig å toppe fjoråret, men jeg kan ikke si hva det lavere forhåndssalget skyldes. Jeg føler vi har en fantastisk lineup, har annonsert godt og håper folk kjenner sin besøkelsestid, sier Mathiesen.

– Hvor mange besøkende må dere ha for å break-even?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på, sier han.

Han sa til VA i løpet av konserten med Julie Bergan, som trakk drøye 400 betalende, at han håpet på flere gjester.

– Jeg vil ikke si det er et for lite område, siden vi trekker folk fra Sortland også. Når det er sagt, så gleder vi oss til Herlig Høst og solide artister som vil skape kjempestemning, sier John Arne Mathiesen.