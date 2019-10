Hun kan vinne Ildsjelprisen

Hadsel

Nordland Idrettskrets skal kåre Årets Ildsjel. Vigdis Leinan Olsen i Grytting IL kan vinne prisen. Den nominerte er beskjeden og synes at ildsjelene fortjener en pris, men må det bli henne? spør hun. Hun lurer på om ikke noen ledere i et større idrettslag fortjener prisen mer enn henne, men konkluderer likevel med at det er mye arbeid som må gjøres i både store og små idrettslag.

Leinan Olsen har lang fartstid i Grytting IL.