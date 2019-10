Nå kan du stemme på Årets Ildsjel, Vigdis fra Grytting er kandidat

Hadsel

Dersom du mener at hun bør vinne prisen, kan du avgi stemme ved å trykke her.

Juryen har nominert henne med denne begrunnelsen:

«Hun står på for et lite idrettslag, og er hoveddrivkraften bak tilrettelegging for at vi har et idrettslokale, men også for at vi fremdeles har en barnehage i bygda.

Vigdis er motoren for at dugnadsjobb blir trivelig! Hun vasker, rydder, tar telefoner, kjører rundt og ordner- stiller opp på møter- følger opp det administrative- hun baker, hun organiserer- hun tilrettelegger for at bygda skal ha et samlingspunkt. Hun er aktiv i å aktivisere eldre, og hun legger til rette for at det skal være enkelt å avholde kafe for bygda en gang i måneden.

Hun er positiv og aktiv. Selv om helsen skranter litt, så er hun en inspirasjon og motivator.»

VOL omtalte kandidaturen for to dager siden. Da sa Leinan Olsen dette da vi spurte henne om det var stas å være nominert.

– Det har jeg overhodet ikke tenkt på. Jeg liker ikke oppmerksomhet omkring meg selv, men det er fint at folk verdsetter meg.