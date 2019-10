Nils-Arne Stikholmen med 115 turer til Storheia siden juni

Hadsel

Vesterålen Friluftsråd har over noen år gjennomført opplegget kalt TellTur, som er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering eller «postkassetrim». Her finner man turmål og registrerer resultatene sine, konkurrer med seg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål. TellTur pågår i perioden 12. april og avsluttes fredag 1. november ved midnatt.

Leder av Vesterålen Friluftsråd, Bård Meløe, ser på den foreløpige oversikten at Stikholmen i dag leder poengkonkurransen.

– Ut av oversikten kan jeg se at Stikholmen har gått 34 ulike turer, og der han må ha gjennomført én og samme tur mange ganger, opplyser Meløe.

Glad i fjellene

I det VOL slår på til Stikholmen for en prat rundt hans mange turer i de vesterålske fjell, befinner han seg på Gardermoen på reise. Han slår likevel av en prat med oss.

– Utgangspunktet for at jeg hev meg med på TellTur var gjennom jobben hos Trollfjord. Der har vi stilt tre lag med fem deltakere på hvert, og det hele ble etter hvert noe konkurransepreget for min del. Når det er sagt så har jeg alltid gått mye i fjellene, og spesielt nå den senere tid etter at jeg har lagt fotballskoene på hylla inntil videre etter skade og operasjon, har jeg fått ekstra mye tid til å bestige ulike fjell, forteller Stikholmen.

Løper opp Storheia

Hadselværingen sier han benytter fjellturene som rene trim- og rekreasjonsturer, der spesielt Storheia har fått mange besøk av ham den senere tid.

– Jeg liker turen til Storheia godt, da man kan løpe hele veien opp. Men jeg har besøkt hele Hadseløya også flere ganger, utdyper han, og legger til at han har besteget Storheia minst 115 ganger kun siden juni i år.

Handler om prioritering av tid

Hvor mye tid bruker så Stikholmen på sin sunne hobby? Han mener selv at det kun handler om å sette av tid.

– Tidligere brukte jeg mellom 15 og 20 timer i uka på fotball, og nå bruker jeg kanskje samme tid på fjellturer. Det handler enkelt og greit om prioritereringer, fastslår han.

Stikholmen er ærlig på at opplegget rundt TellTur har bidratt til å få ham opp av sofaen enkelte ganger.

– Ja, TellTur kan enkelte ganger være avgjørende for å komme seg ut på tur, og det er jo aldri dumt. Jeg kan godt anbefale enda flere til å både gå turer i fjellene, og gjerne benytte TellTur som en ekstra motivasjonsfaktor, sier han.

– Har du merket noe til om trafikken opp og ned Storheia etter Arctic Race of Norway har økt?

– Ja, i alle fall like etter at rittet var over. Det er selvsagt mye væravhengig hvor mange jeg møter på turene mine, men at interessen for å gå i fjellet generelt er økende mener jeg bestemt. Det ser man også på de mange stiene rundt omkring som begynner å bli temmelig oppgåtte, avrunder den spreke tindebestigeren Nils-Arne Stikholmen.