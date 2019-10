– Inspirerende å bli med

Hadsel

Køa sto godt uti gangen, eller var det kunder som multitasket og så på hjemmebakte lefser og kamferdrops, gourmet-kaffe og treskjæring, mens de ventet på å komme inn i storsalen på samfunnshuset? Ikke godt å si.

Viktig med variasjon

Like vanskelig som Siv Johansen i Galleri Uvær finner det å tallfeste antall besøkende.

– Men det er flere enn i fjor, og det setter vi pris på. Det betyr at det er en tradisjon for flere, og vi merker også at flere utstillere kjemper om plassen her. For oss betyr det også at vi kan ha god variasjon i tilbudet, og at det ikke er de samme som kommer hvert år, sier Johansen innimellom salgene og småpraten med de mange kundene som kommer bortom.

Gamle håndverkstradisjoner

Amundsen, som holder til på Jennestad i Sortland kommune startet virksomheten sin for fem år siden. Skaperbehovet meldte seg, hun tok sats og hoppet i det.

– For meg handler det om å fremme det unike, og det å kunne være med her er inspirerende. Det er et flott fellesskap, sier hun.

Med sine samiskinspirerte smykker og klær forsøker hun å modernisere det tradisjonelle.

– Samtidig er det viktig å ta vare på håndverkstradisjonen, så jeg bruker mye tid nå på å finne frem til gamle sjøsamiske håndverkere for å lære – så jeg kan bevare det, sier hun.

– Jeg jobber fritt, og tenker ikke på å lage noe jeg kan selge, men kjenner på skaperkraften. Selvfølgelig, etter at jeg begynte å bruke reinsdyrhorn og bein, så merker jeg mer pågang fra turister, sier hun.

Rocka reinsdyrsmed

Phil DeAblo – hvis etternavn er fritt for enhver bruk av hellige vanndråper – bruker nettopp reinsdyrhorn i sitt virke. Alt fordi den tidligere rockeren fra England for over ti år siden ikke fant en skallering han syntes var kul nok. Løsningen ble å lage sin egen, og da var det egentlig gjort. Tatovøren fant nok en måte å uttrykke seg på, og nøkkelordet er «unik».

– Jeg lager en utgave av hvert smykke, og det responderer folk på. De vil ikke ha masseprodusert, og finner det unike som passer deres identitet. Eller så lager jeg på bestilling, sier han – med henvisning til navnet «Custom Original Design».