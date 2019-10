Faser ut bruk av dobbeltrom på sykehjemmet

Hadsel

Nedtrappingen med bruk av dobbeltrom er i gang, og i dag er fire av totalt seks dobbeltrom ved Hadsel sykehjem i bruk. Det sa helse- og omsorgssjef Marion Celius til formannskapet.

Celius fikk spørsmål fra Lena Arntzen (H) om hvor mange dobbeltrom som er i bruk i dag og svarte at det i dag bor åtte personer på dobbeltrom.

Begge etasjene i drift

Bruk av dobbeltrom og drift av Thodebo var mye debattert i valgkampen i Hadsel. Ved Thodebo har det vært en etasje i drift til over sommerferien.

– Det har med å gjøre at når man starter opp en helt ny omsorgsbolig så har man ikke klientellet som skal flytte inn klar fra starten av. Vi har 20 leiligheter og inntil 24 plasser, og det som skal tildeles er behovsprøvd og kartlagt hvem som har behov for å bo i disse boligene, hun.

Etter sommerferieavviklingen er det blitt tildelt plasser, etter at det hadde kommet henvendelser rett før og rett etter ferien.

– Vi har visst om at vi har hatt kandidater som var kvalifisert til å flytte inn i Thodebo. Begge etasjene er ferdig innflyttet nå. Der er ei leilighet som vi bruker til tidsbegrenset opphold, som avlasting og korttidsbehov på vei ut fra sykehus eller sykehjem, sier Celius, som tilføyer at slik ordning har man også på Innlandet og ved Riarhaugen.

Må gjøres gradvis

Når det gjelder utfasing av bruk av dobbeltrom, så forholder man seg til omsorgsplanen, når det gjelder nedtrappinga som det er bestemt skal gjennomføres i 2020.

– Vi har startet på det, men jeg vil understreke at ei slik nedtrapping av plasser det er noe man må gjøre gradvis og bruke tid på. Det er ikke sånn at vi kan bestemme oss for i dag at om en måned har vi lagt ned seks dobbeltrom, sier Celius.

Hun viser til at man har god erfaring i forhold til nedbyggingsprosessen på Ekern, og at læringen derfra var to skritt fram og ett tilbake.

– Vi gjør dette ut fra de behovene som de som det ytes tjenester til har. Så hvor fort dette kommer til å gå kan jeg ikke stå her og fortelle dere. Jeg går ut ifra at det som er viktig for dere er at vi gjør det på en kontrollert og faglig forsvarlig måte. Slik at de får sine tilbud de som er kvalifisert til å ha sykehjemstilbud, slår Celius fast.

Per i dag er det en person på venteliste for sykehjemsplass.

–Det viser at vi holder hjulene i gang. En person på venteliste, eller kanskje til og med flere må vi leve med. Å ha en person på venteliste er akseptabelt, sier Celius.