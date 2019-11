Vesterålen Turlag ble skredrammet

Hadsel

- DNT er veldig glade for at dette gikk bra, og at alle som var involvert er i trygge hender. Vi vil gjerne takke redningsmannskapene og alle som bidro til at vedkommende ble funnet så fort og fraktet i sikkerhet, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Skredulykken skjedde da turgruppa skulle gå fra hytta. Turfølget gikk på truger. En person fra turfølget ble fraktet ut av redningsmannskapet sammen med den skadede.Resten av gruppa ble igjen på Trollfjordhytta, sammen med en person fra politiet, og politiet vil frakte disse ut i dag eller morgen.

- Mer informasjon om hendelsesforløpet vil vi ha så snart hele turfølget er kommet ned, fastslås det i pressemeldingen.