Starter «bybuss» mellom Melbu og Sortland

Hadsel

– Busstilbudet blir styrket, det blir nye bysser og – ikke minst – det blir flere avganger, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Han opplyser at de nye avgangene blir godt tilpasset arbeidspendlere til Sortland og Stokmarknes. Tilbudet vil gjøre det mulig for de fleste å pendle med buss til og fra de tre stedene.

I følge Bentzen består de viktigste endringene i at det blir flere avganger sen ettermiddag og kveld. Det nye tilbudet gjelder fra 1. januar 2021, så det blir et drøyt venteår før tilbudet er i drift.

Reisende til og fra Lofoten må med det nye tilbudet bytte buss. Det kommer av at den nye «bybussen» snur på Melbu. Kollektiv bussrute til Svolvær opprettholdes.

Den nye bussruta mellom Sortland og Melbu skal korrespondere med bussene fra Myre, Bø, Sigerfjord og Andenes samt Lofotekspressen og lokalbussene fra Laukvik og Digermulen. Ruteomleggingen skal gi bedre forbindelse med flybussen til Evenes.

De nye rutetidene som kommer vil være spesielt tilpasset arbeidstidene på Sortland, på Nordlandssykehuset på Stokmarknes samt bedriftene på Børøya, i tillegg til skolenes start og sluttider.

Prisen på månedskort har blitt lavere, ifølge fylkesråden, etter en beslutning i fylkesrådet i fjor. Månedskortet koster 1080 for voksne mellom Sortland og Stokmarknes, og 650 kroner for barn, honnør og studenter.

– Dette er en bra pakke, og jeg er overbevist om at dette vil føre til at flere velger å reise kollektivt til arbeid. Det overordnede er likevel at det blir enda bedre å leve i Vesterålen. Vi vet at det er mange som pendler fram og tilbake mellom disse to kommunene, og vi vil gi muligheten til å velge bort bil nummer to og styrke muligheten til å velge et miljøvennlig alternativ gjennom kollektivtransport, sier Bent-Joacim Bentzen i pressemeldingen.