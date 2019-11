Her blir Løkke fraktet ut

Hadsel

Styreleder i Vesterålen Turlag, Trond Løkke (50) ble utskrevet fra sykehuset tirsdag 5. november. Løkke ble tatt av skred søndag 3. november på vei ned fra Trollfjordhytta.

Han opplyser selv at det har vært en dramatisk opplevelse, og at man vil trenge tid på å bearbeide hendelsen.

–Vi må bruke noe tid på å lande saken, som har vært voldsom for alle parter, sier han i en SMS.

Har vært psykisk krevende

Løkke har bred erfaring fra friluftsliv og har vært turleder og primus motor i Vesterålen turlag i en årrekke. Han er kjent for å ha vært guide for Dronning Sonja på mange fjellturer i Vesterålen, og var nominert til Friluftslivets ildsjelpris 2014.

– Trond er fysisk i god form og har kommet imponerende raskt til hektene fysisk. Med tanke på at han lå nesten 1,5 time under snøen og ble fraktet ut med en såpass lav kroppstemperatur er vi svært glade for dette utfallet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

– Psykisk er dette svært krevende for han og alle involverte i ulykken. De har behov for ro i dagene som kommer. Alle får tilbud om helsehjelp for å takle situasjonen de har vært igjennom, sier Klarp Solvang.

Mistet bevisstheten

Turfølget på ni personer var på Trollfjordhytta i anledning en styresamling i Vesterålen Turlag. Området skredet ble utløst i er ikke spesielt bratt, og turfølget vurderte det til å ikke være skredfare i traseen de valgte.

Turfølget Løkke gikk på truger. Trond Løkke gikk noen meter foran de andre, og var den som ble tatt av flakskredet. Skredet hadde heldigvis ikke særlig stor fart og Trond antas å ha blitt fraktet med skredet kun 4-5 meter før snøen pakket seg over han. Trond mistet bevisstheten i løpet av kort tid og husker ikke detaljer før han var ombord i redningshelikopteret.

Kartlegging av fullstendig hendelsesforløp har startet, inkludert vurderingene før og under turen. Dette gjøres i tett samarbeid med alle involverte. Både Vesterålen Turlag og DNT er opptatt av å lære av ulykken.

– De berørte vil stille opp for media for å opplyse saken ytterligere når de er klare for det, men de har alle fortsatt behov for ro og vi ber om at all kontakt går til DNT sentralt for ytterligere spørsmål, sier Dag Terje Klarp Solvang.

Resten av gruppa ble igjen på Trollfjordhytta, sammen med en representant fra politiet. De ble ifølge politiets operasjonssentral i Nordland, fraktet ut med helikopter mandag.