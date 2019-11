Snart er det over og ut for Radio Melbu

Hadsel

Dette står å lese på kanalens hjemmeside.

«Radioen har en liten men trofast stab hvor flere har vært knyttet som medarbeidere i radioen over lang tid – noen i over 30 år. Samtidig med opphør av driften vil en verdifull kompetanse på lokalradiodrift bli borte. Det er med vemod at en går til det skrittet å avslutte lokalradiovirksomheten», heter det på hjemmesiden.

Staben takker både gjester og lyttere for bidragene opp gjenom, og understreker at det koster å drive radio.

«Ting som bl.a. artistavgifter for å holde musikk på lufta, teknisk utstyr, bingopremier, frekvensleie, service og vedlikehold, strøm m.m. – er noen av de faste utgiftene som dessverre ikke går i balanse med våre inntekter. Så selv om vi i mange år har vært dugnadsdriftet, så ser vi det altså ikke økonomisk bærekraftig å fortsette», står det å lese på hjemmesiden.

Planen er at Radio Melbu skal legge ned driften fra 1.desember.