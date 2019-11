Testes i offentlighet

Hadsel

Dette blant annet i forbindelse med at kommunen på nyåret skal gjøre om praksis for behandling av innsynsbegjæringer, slik at alle offentlige dokumenter skal kunne hentes direkte fra postjournalen.

– Dette forenkler prosessen for både den som ønsker innsyn, men også for kommunens ansatte. Derfor har alle saksbehandlere vært gjennom et nettkurs i offentlighet, i tillegg til å avlegge mandagens prøve. Tanken og målet er at alle saksbehandlere som skal fortsette å jobbe i kommunens system, må ha bestått prøven når den nye innsynspraksisen innføres, sier Atle Nielsen, fagleder kommunikasjon i Hadsel kommune.