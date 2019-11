Slik blir de nye omsorgsboligene på Ekren:

– Vi har lagt vekt på det visuelle og ønsker et hjemlig preg

De nye omsorgsboligene på Ekren skal bli visuelt imøtekommende. – Vi ønsker at et prosjekt som gir et hjemlig preg, sier prosjektingeniør i Hadsel kommune, Zakarias Chibssa.