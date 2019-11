Adrian signerte for MIL

Hadsel

– Hovedårsaken til at jeg signerte for to nye år, har å gjøre med at jeg er inne i lærlingtiden, noe som jeg er opptatt av å prioritere. Derfor blir det Melbo fremover, sier Pedersen til Vol.

Pedersen, som for øvrig er i Finland med Futsallandslaget i disse dager, er en spiller som flere klubber har bitt seg merke i både denne og tidligere sesonger. 24-åringen innrømmer at han har fått henvendelser.

– Jeg har fått en konkret henvendelse fra Mjølner, og så har det vært interesse fra Alta, men de har jeg ikke snakket med, sier han.

Utelukker ikke klubbskifte

Pedersen utelukker ikke at han skifter klubb en gang i fremtiden, men understreker at mye må være på plass for at det kan bli realitet.

– Dersom det kommer et tilbud fra en klubb lenger opp i divisjonssystemet en gang, og som er fristende, vil jeg vurdere det. Men det må klaffe i forbindelse med jobb og lærlingplass, sier han.

Han er elektrikerlærling hos El-Team.

Foreløpig er Pedersen mest opptatt av Melbo og det som skal skje der neste sesong.

– Vi kan gjøre det enda bedre enn i år, men først må vi se hvor mange av spillerne som blir igjen, og om vi trenger noen nye, slår Pedersen fast.

Forn øyd trener

Hovedtrener Thomas Rønning er fornøyd med at et av hans viktigste angrepsvåpen fortsetter i klubben.

– Adrian har ekstreme ferdigheter og ferdigheter til å spille på toppnivå i Norge. Dersom han stabiliserer prestasjonene kan han gå rett inn på det nivået og være en garantist for målpoeng, sier Rønning på Melbos Facebook-side.

Rønning peker også på at Pedersen har vært i klubben i sju år og mener det er viktig at han blir værende, også med tanke på de yngre spillerne.

– Dette er en svært viktig signering med tanke på 2020, og så får vi se om toppklubbene i Norge følger med, slår Thomas Rønning fast.

