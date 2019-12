– Ny tilbudsstruktur hemmer vekst i Vesterålen

Hadsel

I går presenterte gruppelederne til flertallspartiene på fylkestinget hvilke linjer som skal legges ned.

Hadsel Senterparti er svært glad for at de blå og grønne linjene på Kleiva og Øksnes, og idrettslinja på Sortland opprettholdes. Imidlertid er vi svært skuffet over at resturant og matfag VG1, kokk og servitør VG2 og design, håndverk VG1 og frisør VG2 på Melbu legges ned.

– Å legge ned viktige yrkesfaglige linjer på Melbu vil begrense mulighetene for vekst i Vesterålen. Vi vet at det allerede i dag er mangel på lærlinger, særlig innenfor kokk- og servitørfaget, sier ordfører Kurt Jenssen.

Et enstemmig kommunestyre i Hadsel vedtok 7. november en høringsuttalelse om ny tilbudsstruktur. Til grunn ligger søkertall, erfaring og antall lærebedrifter som taler i favør Melbu. Til tross for en nedgang i søkertall er søkertallene for 2019 høyere i Vesterålen enn i Narvik. For eksempel var det 15 søkere til frisør VG2 på Melbu mens det var 6 søker i Narvik.

–Hovedtyngden av lærebedrifter ligger i Vesterålen, det er derfor naturlig at også studietilbudet ligger her. Det er derfor uforståelig for oss at Narvik foreslås som opptaksområde for region nord, sier leder i Hadsel Senterparti Cathrine Iversen.

Basert på søkertallene, vil flere ungdommer måtte flytte på hybel for å starte videregående skole. Å ivareta ungdom som bor på hybel er noe Melbu har lang erfaring med, og løftes ofte frem som eksempel for etterfølgelse.

Vesterålen er en region i vekst som frem mot 2025 skal jobbe for en bærekraftig vekst i reiselivet. Det er flere hoteller under nybygg, og flere av dem ønsker å satse på lokal mat.

– I tillegg til at næringslivet nå investerer mye penger i Vesterålen vet vi at allerede etablerte bedrifter og Forsvaret ikke får nok lærlinger. Da er det ikke godt nok å legge ned på Melbu, sier Jenssen.

Hadsel Senteparti er svært skuffet over eget fylkesparti.

– De virker til å ha lytta med det ene øret, avslutter Cathrine Iversen.