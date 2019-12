To tap, to seire og andreplass for Adrian og futsallandslaget

Hadsel

De øvrige deltakerlandene var Sverige, Danmark, Grønland og selvsagt vertsnasjonen Finland. Fasiten for nordmennene var to seire og to tap. De norske guttene slo Sverige og Grønland, men måtte se seg slått av Danmark og Finland. Sistnevnte land har vunnet turneringen de fire siste årene. Selv oppsummerer Pedersen turneringen på følgende måte:

– Jeg vil si at mesterskapet gikk bra for oss. Vi spilte godt og kunne ha vunnet alle kampene. Dersom Finland slår Sverige tirsdag kveld, havner vi på andreplass, sier Pedersen, som ikke kom på scoringslista i løpet av mesterskapet og ellers betegner egen innsats under mesterskapet som ok. Noen timer etter at Vol snakket med vesterålingen, gikk ønsket hans i oppfyllelse. Finland ble for sterke for svenskene og vant til slutt 3-1. Dermed havnet Norge på en sterk andreplass under Nordic Cup.

