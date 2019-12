Ruben Tollefsen tar to nye år for Melbo

Hadsel

Det skriver klubben på sin Facebook-side.

Hovedtrener Thomas Rønning sier følgende:

– Med mange unge spillere i troppen er det viktig å ha med rutine og spillere som går foran på trening. Ruben er en slik type spiller, i tillegg til at han i år har vist at han er målfarlig både fra spiss, kant og midtbane. Han kan bekle flere roller i laget og gir meg mange muligheter. Når Ruben er i form er han en trussel mot et hvert lag og han er en meget fin type å ha i gruppen. Vi ønsker Rubba lykke til i sesongen 2020.