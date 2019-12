Hollow Hearts er klare for ÅrsteinØYA, igjen

Hadsel





Hollow Hearts, som også var på ÅrsteinØYA i fjor, har bemerket seg på norske konsertscener de siste årene.

«I rasende fart har de brøytet seg frem som et band som leverer håndverk av høy kvalitet i alle ledd fra første stund, og med sin helt egne form for folk/roots/americana har de begeistret publikum landet over med sine energiske, ekte og lidenskapelige konserter», står det å lese i en pressemelding.

2019 slapp de sitt tredje album på halvannet år, og spilte 36 konserter i inn og utland.

Det er store forventninger til Hollow Hearts som en av landets neste eksportvarer i folk & americana-scenen.

Hollow Hearts består av Ida Løvheim (vokal, gitarer, trekkspill), Ida Karoline Nordgård (vokal, el.bass, akk.gitar), Christoffer Nicolai Mathisen (vokal, gitarer, pedal steel, dobro), Mikael Pedersen Jacobsen (vokal, trommer, mandolin)