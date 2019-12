Beskjeden hadselværing med stort dugnadshjerte

Hadsel

Han tok grep da det så mørkt ut for festivalen Sommer-Melbu. Nå har Raymond Nordgård overlevert stafettpinnen til Mats Uppman, som er neste styreleder for organisasjonen.

Mye dugnadsarbeid skal til for å få gjennomført en festival som Sommer-Melbu. Selv om Nordgård er ute av ledelsen for festivalen, vil han bidra.

– Om jeg får en telefon med forespørsel om å komme og hjelpes til, så sier jeg ikke nei. Det kommer ikke til å skje. Er jeg hjemme og tilgjengelig, så stiller jeg opp, sier han.

Glad i friluftslivet

I 2020 feirer Sommer-Melbu 35 års-jubileum. For mange vesterålinger og ikke minst for mange hadselværinger er begivenheten er viktig del av sommeren. Folk legger ferien sin til starten av juli, for å delta på festivaluka.Nordgård tror det blir et bra jubileumsår for festivalen.

Selv trives han både med det sosiale og alene på tur for å nyte naturen i fred og ro. Gjerne med ei fiskestang mellom nevene.

– Friluftsliv er hyggelig. Sommer-Melbu er en del av sommeren. Det er også å dra på en båttur eller fisketur i et fjellvann. Eller være på badestrand sammen med familien, og kunne sitte ute og grille og kose seg utover kveldene. Sommeren er en pakke. Akkurat som på vinteren når det er skiføre. Da er det hyggelig å være i marka, sier han.

Alle årstider har sin sjarm, og bare det å gå ut i naturen er en opplevelse.

– Det er mye å gjøre hele året, alt etter hva man er interessert i. Du trenger ikke sitte inne og «se på veggene». Selv om det regner og snør, går det an å finne på noe som er trivelig ute, sier han.

Tuftet på dugnad

Hvor mange timer som går med til dugnadsinnsats i løpet av et år, tør han knapt tenke på. Noen ganger skulle døgnet gjerne hatt flere timer:

– Periodevis, og særlig når det begynner å dra seg til de siste to-tre månedene og under selve festivalen, da er det nesten ikke plass til mer. Da tuter telefonen i ett, og det er mye e-poster. Det er bare sånn det er, men der og da er det hyggelig det også, sier han.

Hvordan var 17. mai uten dugnad, over det ganske land? Det retoriske spørsmålet levner liten tvil om at enkeltmenneskers innsats sammen, er med på å skape noe stort.

– Det ville vært fattig her, både når det gjelder idrett, båtforening og Sommer-Melbu, om ikke folk stilte på dugnad. For Sommer-Melbu vises det veldig godt. Den er tufta på dugnad. Uten eksisterer den ikke, sier Nordgård.

Sosialt

– Det å gå på dugnad er faktisk veldig hyggelig, fordi du treffer andre. Det viktigste er det sosiale. Du seter deg ned, tar en kaffekopp og sjabber om dette og hint. Før du gjør en innsats. Det finnes ikke ei forening som ville gått rundt uten dugnad, sier han.

Likningen er kaffe pluss trivsel er lik dugnadsinnsats. Svaret man kan sette to streker under, er at ting blir gjort. Ofte til glede for fellesskapet.

– For noen blir det mange timer på dugnad. Like mye verdt er de to timene noen stilte opp i kafé for musikkorpset eller håndballgruppa. Og dermed bidro til at det ble en kafé på akkurat det arrangementet. Det betyr noe, mener Nordgård.

– Alle monner drar, og man er avhengig av hverandre. Også er det givende når man får til ting sammen, sier han.

Mange prosjekter i ei forening starter med et godt forslag, om hva som burde vært gjort. Deretter er det fellesskapet som driver prosjektet fram. På Melbu er det mange gode eksempler på hva dugnadsånd kan skape, blant dem Litj-Brekka Kos og Amfi, samfunnshuset, bassenget, båthavna og tribunen på fotballbane.

– På grunn av ildsjeler blir prosjekter realisert. Jeg er med i styret i skigruppa, som sørger for løypekjøring, ordning av bruer og benker i marka. Vi gjør dette fordi vi er engasjert og ser at det er behov for at man skal gjøre noe med det. Innsatsen er ikke bare for en selv, men til fellesskapet, sier han.

Gulrota for dugnad

Kaffekoppen smaker ekstra godt når man kan sette seg ned og se: Dette fikk vi til i lag. Nordgård er aktiv i fem-seks foreninger, og foretrekker det trivelige dugnadsarbeidet fremfor tid foran tv-skjermen.

– Vi ser at vi får gjort ting, og så håper vi at det er noe folk setter pris på. Det er gulrota for dugnad. Folk drar nytte av det, sier han.

Som da Sommer-Melbu stod i fare, men likevel ble noe av, var et resultat av at Nordgård og andre engasjerte seg.

– Det så ut som det ikke skulle bli noe av festivalen fra fra 2016. Da var jeg med og stiftet foreninga Sommer-Melbu, som sørget for gjennomføring siden den gang. Det var fint å kunne bidra på den fronten, sier Nordgård.