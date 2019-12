Nokas tar over for Securitas på både Skagen og Andøya lufthavn

Hadsel

Securitas har hatt ansvaret for sikkerheten på de fleste av Avinors flyplasser siden 2014. I februar går kontrakten ut.

– Dette skal organiseres som en virksomhetsoverdragelse, sier daglig leder i Securitas Aviation AS, Dorothy Billett til Svalbardposten.

Siden det er en virksomhetsoverdragelse, vil de som i dag er ansatt i Securitas bli tilbudt ny jobb i Nokas.

– Det er gode regler for virksomhetsoverdragelse i bransjen. Alle som er ansatt hos Securitas får tilbud om jobb hos oss, sier Kjell Frode Vik i Nokas Aviation Security AS, til Vol, og bekrefter at det også gjelder de ansatte på flyplassene i Vesterålen.

Vik er glad for at Nokas til slutt vant anbudet om få kontrakten.

– Det har vært anbud om tre kontrakter, der vi har holdt på i to måneder og diskutert kvalitet og pris. Så viste det seg at vi var så heldige at vi hadde det beste tilbudet, sier Vik.

Nokas AS er et norsk sikkerhetsselskap etablert i 1987 som Vakt Service AS. Nokas Aviation har 17.000 ansatte. Når de tar de tar over ansvaret for sikkerhetskontrollen ved de fleste av landets lufthavner 1. mars, gjelder det derimot ikke ved flyplassene i Stavanger, Bergen, Sandefjord og Trondheim.

At Securitas-selskapet Securitas Transport Aviation Security (Stas) mister leveransen til 39 av de 43 flyplassene som har vært i spill anses som et stort nederlag, og innebærer et betydelig omsetningsfall, skriver Aktuell Sikkerhet.

Aktuell Sikkerhet skriver videre atiIfølge regnskapstallene for 2018, omsatte selskapet, som på det tidspunktet leverte sikkerhetstjenester til 45 flyplasser, for nærmere 630 millioner kroner.

Vol har vært i kontakt med lufthavnsjef på både Andøya og Skagen, Trond Holten, i saken anledning. Men han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.