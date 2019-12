Nordlaks sin nye brønnbåt «Bjørg Pauline» sjøsatt i Tyrkia tirsdag

Hadsel

Dette melder Nordlaks i ei pressemelding.

Det gjenstår noen måneders jobb med ferdigstilling og utrustning før båten, som får navnet «Bjørg Pauline», blir overlevert til Nordlaks sommeren 2020.

Tirsdag klippet Amalie Berg snoren og lot nye «Bjørg Pauline», få vann under kjølen for første gang. Amalie er medeier av Nordlaks og datter av gründer Inge Berg.

– De nye brønnbåtene er viktig for Nordlaks og for produksjonsmetoden som vi legger opp til i Havfarmene. Dette blir to fantastiske fartøy med fremtidsrettet teknologi og som har den nødvendige kapasiteten som Nordlaks trenger for sikker og effektiv drift. I dag er en viktig milepæl, og nå ser vi frem til å få overlevert det første fartøyet til sommeren, sier Inge Berg.

Designet i Harstad, bygget i Tyrkia

Bjørg Pauline er designet av NSK Ship Design i Harstad, og bygges på Tersan Ship Yard i Tyrkia. Brønnbåten blir den aller første med LNG/batteri-hybrid fremdrift. Sammen med landstrømtilkobling vil denne teknologien redusere de samlede klimagassutslippene med over 20 prosent og NOx-utslippene med 90 prosent, sammenlignet med dagens brønnbåter.

Bjørg Pauline blir 84 meter langt, 19 meter bredt og vil ha kapasitet til å frakte over 600 tonn levende fisk. Fartøyet eies av Nordlaks og vil hovedsakelig transportere levende laks og regnbueørret mellom selskapets landbaserte settefiskanlegg, til matfisklokaliteter i sjø og videre til slakteriet på Børøya i Hadsel.

Begge brønnbåtene blir utstyrt med dynamisk posisjonering (DP) og er tilpasset for å operere på eksponerte lokaliteter og for å betjene Nordlaks sine kommende Havfarmer.

Kutter diesel

Med sjøsettingen av den nye brønnbåten markerer Nordlaks også begynnelsen på slutten for diesel som drivstoff på sine brønnbåter. Fra 2021 vil selskapet operere to like brønnbåter, begge uten diesel ombord.

– Ved å velge LNG, batterier og landstrømtilkobling fremfor vanlig skipsfuel så sparer Nordlaks både miljøet og fuelkostnader. Nordlaks er fremst i næringen på å ta i bruk ny teknologi. LNG er mer energitett og på grunn av avgiftssystemet rimeligere enn diesel, og vi forventer at fuelkostnadene kuttes med 30 prosent sammenlignet med dagens brønnbåter, sier markedssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.

«Bjørg Pauline» leveres til Nordlaks sommeren 2020, mens den andre av de to brønnbåtene overleveres fra verftet i 2021