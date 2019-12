– Det er kjempeartig å bli anerkjent, sa kulturprisvinneren

Hadsel

Kristin Grøm var i «vi-modus» da hun takket for kulturprisen i Hadsel.

– Når jeg sier vi, er det fordi prisen går til hele fotballgruppa på Melbu. Jeg hadde ikke vært her uten alle spillerne og trenerne, som bruker ettermiddagene og helgene, det entusiastiske publikummet og de trofaste sponsorene, sa Kristin Grøm fra fotballgruppa i Melbo IL da hun torsdag fikk årets kulturpris fra Hadsel kommune.

Ordfører Kurt Jenssen var glad for å kunne stilne kritiske røster, som tidligere har ymtet frempå at det har vært snaut med kvinnelige mottakere av den gjeve prisen.

– Da vi gikk gjennom listen av tidligere prisvinnere, var det mange som kommenterte at her var det få damer. Derfor er jeg ekstra glad for at jeg får lov til å gi Kulturprisen 2019 til ei JA-dame, som i mange år har stått på for kulturlivet i Hadsel.

Fotball er kultur og en viktig fritidsaktivitet i Hadsel, og vi legger mye til rette for at denne del av kulturlivet skal blomstre også i Hadsel, sa Jenssen.

Hylles av alle

Kristin Grøm ble solid hyllet fra flere hold i talen fra ordføreren, som blant annet la vekt på det medmenneskelige engasjementet hos prisvinneren.

– Maken til mer positiv kvinne skal man lete lenge etter, hun sprer sin glede og engasjement både på styremøter, i kiosken på kamp, på dugnad og når du møter henne på butikken, sa han.

Æresborger

– Hennes engasjement smitter på både styremedlemmer, trenere, dugnadsgjenger, spillere og ikke minst alle rundt henne. Under Sommer-Melbu i 2019 ble hun kåret til årets æresborger for hennes engasjement i Melbo IL, sa Jenssen.

En pris for alle

Grøm selv pekte på viktigheten av et godt kulturliv for å skape en god bokommune, og mente Hadsel har skjønt poenget i så måte.

– Jeg må bare får si det at det er innmari godt å bo i en kulturkommune som Hadsel. Med et mylder av frivillige lag og foreninger som favner om det meste, sa hun med adresse kor og korps og filmmiljø og idrett.

– Det virker som dere som jobber her, politikere, og næringslivet ser betydning av dette mangfoldet, og vi drar alle lasset i lag, sa Grøm.

At den felles innsatsen brer om seg mener hun blir godt bevist når besøkende lag kommer til Melbu for sportslig dyst.

– Lagene som kommer hit sørfra har allerede hørt om fotballmiljøet, stedet og entusiasmen her oppe. Selv på bortekamper har utflytta melbuværinger og vesterålinger dominert på tribunene, og det er viktig med den tilhørigheten. Det skaper bolyst og tilbakestrøm til vår region, sa Grøm i sin takketale.

Ørjan Robertsen hyllet for øvrig Kristin Grøm på denne måten på sin egen Facebook-side:

– En mer verdig «vinner» av kulturprisen i Hadsel enn deg tror jeg knapt vi finner! I tillegg til alt det positive du har gjort og står for, var takketalen din en bekreftelse på at du ser og fremsnakker alle. En av de flotteste talene jeg har hørt, og jeg har hørt utallige.