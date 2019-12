Foreslår gratis transport for ungdommer

Hadsel

Ungdomsrådet viser til at det er viktig at det utvikles en god og trygg klubb for ungdommene i Hadsel.

Det er i den forbindelse man ber gratis hjemtransport, som en prøveordning i 2020. Kommunestyret blir bedt om å bruke 70.000 kroner til denne transportordningen hjem fra fritidsklubben.

En eller to dager i uka?

UK Canari på Stokmarknes følger skoleruta og har åpent hver tirsdag og fredag kveld. Også onsdager etter skoletid har klubben åpent fram til klokken 16. Ved at klubben har åpent etter skoletid onsdager får også ungdom fra Innlandet gleden av klubbens tilbud før båten går.

Her er det ansatt en ungdomsarbeider som i juli fikk utvidet sin stilling til 50 prosent. Kommunestyret vedtok å legge ned ungdomsklubben på Melbu ved behandling av årsbudsjett og økonomiplan.

Leiekontrakten med LHL-bygget på Melbu er dermed sagt opp, og en ungdomsarbeider som er ansatt i 25 prosent stilling er dermed foreslått overflyttet til Stokmarknes.

I saksutredningen vises det til at det er et ønske at det tilrettelegges for en god klubb som kan være et tilbud for alle ungdommene i kommunen. Fra Hadsel taxi er det blitt innhentet tilbud om trygg transport hjem.

Ifølge utredningen blir det et vurderingsspørsmål om det skal settes opp et tilbud om fri transport en eller to ganger i uka.

Bestiller ut fra behovet

Stillingen som ungdomsarbeider på klubben på Stokmarknes er utvidet fra 25 til 50 prosent. Dette skal innarbeides i budsjett for 2020 og videre i økonomiplanen.

Ungdomsklubbene skal være et møtested på brukenes premisser, med et aktivt samspill med voksne.

Fritidsklubbene skal også arbeide aktivt forebyggende i forhold til rus, vold, mobbing og rasisme. Egne klubbstyrer legger aktivitetsplaner sammen med ungdomsarbeider, og står for gjennomføring av alt fra Black light-party til Halloweenfeiring.

I saksutredningen vises det til at alle ungdommer har tilgang til ungdomsklubber, og man viser til at man har gjort gode erfaringer med trygg skyss heim både i Andøy og Bø kommune.

I praksis er ordningen tenkt gjennomført ved at ungdommene selv gir beskjed til ungdomsleder om de trenger skyss hjem. Da blir taxi bestilt ut fra behovet.