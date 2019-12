Holder folkemøte om fergekutt

Hadsel

Mandag kveld blir det møte på Strønstad skole, der hadselværing og Nordlands fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen vil være til stede

Jenssen har tidligere uttalt til Vol at innbyggerne i kommunen skal få anledning til å stille spørsmål og uttale seg direkte til kommuneledelsen.



Sakens kjerne i forbindelse med fergekuttene er at det foreslås å sløyfe fire daglige rundturer mellom Melbu og Fiskebøl, noe som innebærer at siste ferge fra Melbu går klokka 18.30. I dag går siste ferge fra Melbu 21.30 og fra Fiskebøl 22.10. I tillegg legges det opp til at de to tidligste avgangene (06.20 og 07.50) ikke tilbys i helgene. Hver dag foreslås det også et fire timers opphold midt på dagen.



Bakgrunnen er at fylkeskommunen, for å spare penger, legger opp til opp til betydelige innstramminger i ferge- og hurtigbåttilbudet i Nordland.