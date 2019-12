Nå er det endelig bestemt. Det blir testsenter på Fiskebøl

Hadsel

Tidligere i år konkluderte en rapport fra Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) at et stort, fullskala test- og treningsanlegg for oljevern og marin forsøpling lokalisert på Fiskebøl, er det beste alternativet for å tilfredsstille de effektmålene som myndighetene har satt. Nå er det altså avgjort.

– I dag er det ekstra hyggelig å være hadselværing, uttalte Freiberg.

Terje Olav Hansen, som er administrerende direktør i LoVeMar AS, var også klar på at nyheten om at senteret blir lagt til Fiskebøl, er en stor dag.

– Vi har ventet i årevis. Endelig kom bekreftelsen. Dette føles som julaften, sa han.

Freiberg var klinkende klar på at testsenteret ikke blir et lokalt testsenter for Norlense, men at det blir et offentlig senter som skal serve hele landet.

Ordfører i Hadsel, Kurt Jenssen, kjente knapt til nyheten om at Fiskebøl får testsenteret da Vol tok kontakt.

– Jeg skulle gjerne visst litt mer konkret hva dette i realiteten innebærer. Men det er veldig hyggelig at det nå er bekreftet at vi får senteret. Vi har venta i mange år og har fått signaler fra Erna tidligere, sier han.

Ordføreren har dog forventninger til at etableringen av testsenteret vil bidra til faste arbeidsplasser.

– Når vi stiller areal til rådighet areal er vi veldig opptatt av det blir tilført faste arbeidsplasser, og ikke bare pendlere som kommer inn, sier han.

Jenssen ønsker å berømme alle som har jobbet med å få testsenteret til Fiskebøl, inkludert tidligere ordfører Siv Dagny Aasvik.

– Jeg tror dette blir ordentlig med klare tanker bak arealbruk. Dette ser ut til å bli en positiv sak for Hadsel, slår Kurt Jenssen fast.

Saken blir oppdatert.