Den kvelden Vesterålen sendte damene ut

Hadsel

Det norske samfunnet har vært godt vant med å ha kvinnelige toppledere. Gro Harlem Brundtland ledet an i 1981. Senere har mange fulgt i hennes spor. Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen leder en kvinnedominert regjering. Finland har nylig fått sin kvinnedominerte regjering. Sågar med verdens yngste statsleder.

Valget 2015 var også spennende. Siv Dagny Aasvik danket ut Kjell-Børge Freiberg i Hadsel. Karianne Bråthen danket ut Jørn Martinussen i Øksnes. I Sortland byttet to kvinner. Tove Mette Bjørkmo overtok etter Grete Ellingsen.

Årets valg reverserte alt. I dag er det ingen kvinnelige ordførere i Vesterålen. Det er menn. Det er «eldre» menn (over 60 år) som dominerer. Knut Nordmo styrer Andøy, John Danielsen styrer Øksnes, Karl-Erling Nordlund styrer Sortland og Kurt Jenssen styrer Hadsel. I Bø vant – slett ikke uventet – Sture Pedersen og Høyre makta alene. Arbeiderpartiet ble sendt i «skammekroken» av velgerne.

Det kan være mange og gode grunner til at det gikk som det gikk. For det første hadde Senterpartiet fenomenal fart i valgkampen, og fire av fem Sp-lister i Vesterålen hadde menn som førstekandidater. Bare i Bø var toppkandidaten en kvinne. Hun gjorde et godt valg, men truet aldri Høyre.

I Norge er vi godt forspent med gode, kvinnelige ledere. 2019-valget var i så måte ikke et godt valg for kvinnene, men det kan kanskje tjene som springbrett for en sterk kvinne-retur i 2023? Hvem vet, kanskje er det ikke menn som pusher 60 som dominerer topplistene til Senterpartiet også ved det valget.