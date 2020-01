Forlenger med Melbo

Hadsel

Dette melder klubben på sin Facebook-side. Melbo-trener Thomas Rønning er godt fornøyd med forlengelsen.

– Torjus er en av kontinuitetsbærerne i klubben vår og har vært med i flere sesonger. Når han er frisk og rask er Torjus en klassespiller som har et meget høyt toppnivå. Ved at han flytter hjem i februar vil han nå i større grad bidra i treningshverdagen og som gjør at han kan satse i enda større grad enn i fjor, sier Rønning på Facebook-siden.



Treneren roser spissen for hans iver etter å prestere på både trening og i kamp, og for hans gode holdninger.

– Han er et forbilde for de yngre spillerne i hele klubben, sier Rønning.

Torjus Nilsen Nikolaisen har spilt på Melbo siden 2015. Ifølge kampstatistikk fra Norges Fotballforbund, har han scoret 71 mål på 84 kamper for klubben. De siste sesongene har han derimot vært plaget med skader og har scoret 12 mål for Melbos A-lag på 35 kamper.