– Dette er ikke veldig kunstnerisk. Det er rett og slett hærverk

Hadsel

På flerbrukshallen og på Hadselhallen har noen utfoldet seg med spraybokser.

– Jeg oppdaget det da jeg kom til hallen i dag, så jeg tror det er skjedd i natt. Det er tagget ett ord på flerbrukshallen, og så er det kommet med tagging på Hadselhallen. Der var det tagging fra før av, men nå er det kommet flere.

– Trist

Celius Oshaug synes ikke mye om taggingen,.

– Det er jo bare trist. For det første så er det vanskelig å få bort, og for det andre så skjønner jeg ikke hvorfor noen gjør noe slikt. Det er jo ikke akkurat noe kunstnerisk utfoldelse det her. Det er ikke noen som har lagt sjela si i det for å lage noe fint. Det er rett og slett bare hærverk.

Anmeldes

Celius Oshaug sier han vil anmelde forholdet, og kommer med en oppfordring.

– Ber de som vet noe, eller de som har gjort det om å ta kontakt for å gjøre opp for seg.

Dette er ikke første gangen det er utført hærverk på hallen. For tre år siden, ble det utført hærverk på dørene på flerbrukshallen, men siden den gang har det ifølge Celius Oshaug vært fritt for den typen hendelser, helt frem til nå.