– Halvparten av våre ansatte pendler. Nå blir rekruttering vanskeligere

Hadsel

Hos Norlense på Fiskebøl er det hektisk, selv i januar. Skyhøy fergetakst og forslag om å redusere frekvens for ferga Melbu-Fiskebøl rammer bedriften.

–Vi har en god dialog med Hadsel kommune, og våre behov skal bli i hensyntatt så langt det er mulig. All endring på sambandet påvirker oss negativt. Færre avganger gjør at vi får mindre tilgang til råvarer, sier daglig leder Geir Sørensen.

Han peker også på at det er problematisk hvis ansatte skal reise til tannlege, lege eller henger unger.

Halvparten av de ansatte

– I dag er det cirka femti prosent av de ansatte som er pendlere. Vi blir 45 ansatte i bedriften nå, slik at det er en del som møter på ferga hver dag, sier han.

Nordland fylkeskommune har kommet med forslag til ny ruteplan for sambandet Melbu-Fiskebøl. Noe som innebærer vesentlig kutt i åpningstid og frekvens. Det foreslås det å sløyfe fire daglige rundturer, noe som innebærer at siste ferge fra Melbu går klokka 18.30. I dag går siste ferge fra Melbu 21.30 og fra Fiskebøl 22.10.

– Vi krysser fingrene for at vi skal bli i hensyntatt. Det gjelder spesielt sisteferga. Vi kjører to skift, og det er særlig sisteferga vi håper fylket skal ombestemme seg på, og fortsatt la gå, sier Sørensen.

– Kapasitet ei utfordring

– Jeg synes også det er trist for Hadsel sin del, og Melbu som er på vei til å bli en endestasjon. Det er kanskje de som merker det best, sier Sørensen om de nye fergetakstene.

– Vil dette påvirke rekrutteringa, at det blir mindre attraktivt å jobbe på Fiskebøl?

– Javisst. Vi vil selvfølgelig fortsette å rekruttere fra Melbu-sida. Samtidig er vi nødt til å se på alternative løsninger. Og fokusere mer mot Svolvær, sier han og viser til et tøft arbeidsmarked.

Norlense er i vekst, og har ansatt ganske mange det siste året.

– Vi må bare gjøre det vi kan for å bli enda mer attraktive. At vi er en attraktiv arbeidsplass, det tror jeg. Vi er en spennende bedrift, som selger til hele verden innen både telt og oljelenser. Vi må bare sørge for at vi har alle forutsetninger på plass, sier Sørensen.

Fra Fiskebøl leveres det skreddersydde produkter. Som et telt som skal til brannvesenet i Montreal, Canada.

– En av de store utfordringene våre er kapasitet til å produsere alt. Til tross for at vi nå er i 1. kvartal, som er ofte den roligste perioden av året, har vi ganske lang leveringstid. Det er egentlig et godt tegn, og artig, sier Sørensen.

Ønsker å rekrutterte lokalt

Rekrutteringsprosessene skjer kontinuerlig. I dag er det tre ledige stillinger hos Norlense.

– Vi er nesten til enhver tid ute etter folk. Mange kontakter oss, som vi tar en prat med. Vi er spesielt interessert i lokale folk, fra Melbu eller Strønstad, Fiskebøl, Laupstad, Laukvik og Svolvær. Vi trakter etter lokale folk, fordi det er ofte den langsiktige arbeidsstokken, sier han.

Norlense bruker en del vikarer fra utlandet i tillegg.

–Men vi ønsker å ha en større stabil arbeidsstokk av lokale ansatte, sier Sørensen.

– Ferga betyr mye for de ansatte som bor på Hadseløya. Jeg tror det kommer til å bli vanskeligere for oss å rekruttere folk fra Hadseløya når prise er gått så mye opp, sier Hansen.

Har store ambisjoner

-Jeg synes det er veldig rart at fylkeskommunen reduserer tilbudet på et slikt fergesamband. Vi har store ambisjoner på Fiskebøl og kommer på sikt til å bli en enda større arbeidsgiver enn det vi er i dag, sier han.

Oljevernspesialisten driver i en bransje der man ikke har fordelene med seg, med en geografisk lokalisering langt unna markedet.

–Når man så får enda dårligere rammevilkår kan det svekke oss på mange måter. Og rett og slett sette oss helt ute av spill. Litt kjedelig er det, når man har så store ambisjoner. At man skal bli felt av myndigheter, som egentlig skal legge til rette for næringslivet, sier Sørensen.

–Vi har vært og kommer til å være avhengig av det. Det som blir lagt opp til nå med ferga vil skift-arbeid og overtid vil være uaktuelt, sier Reinholdtsen.

I et regnestykke kan man sette opp 50-70 arbeidsplasser, kontra kutt i fergeavløp. Prisøkninga gjør det mindre interessant å pendle.

– Jeg stiller store spørsmålstegn ved det regnestykket. Fordi det er ingen tvil om hvor verdiskapninga skjer, sier Geir Sørensen.

– Vi kan fort være 60 ansatte her om noen år. Om vi ikke har tilgang på arbeidskraft er «worst case scenario» at vi flagger ut. Det vil være svært uheldig, slår Sørensen fast.