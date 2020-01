Hadselbrua stengt på grunn av sterk vind og høy sjø

Hadsel

Dette melder Statens Vegvevesen og politiet.

Bruene i Vesterålen blir stengt når vindstyrken er oppe i 28-32 meter i sekundet.

Ifølge vegsentralen lå vindstyrken på over 30 meter i sekundet i kastene da Hadselbrua ble stengt. Det er uvisst hvor lenge den blir stengt.

Det er ikke kun den sterke vinden, men sjøen som skaper problemer for fylkesvei 82 Hadselbrua. Høy flo i kombinasjon med uvær gjør at havet slår over moloen på Langøy-siden.

– Problemet er at sjøen kaster opp stein på den siden, og derfor har vi måtte stenge brua, sier Bjørn Madsen i entreprenørselskapet Alf Brekken & Sønner.

Brua er er fysisk sperret, og når tid veien blir åpnet igjen, er uvisst.

– Vi står her fo rå forsikre oss om at folk ikke tar sjansen på å kjøre over, sier Madsen.

Det er lange køer på begge sider av brua.

Vol kommer tilbake med mer.