Jonathan Barlow går til Melbo

Dette melder Melbo på sin Facebook-side fredag kveld. Melbo-trener Thomas Rønning er strålende tilfreds med signeringen.

– Jonathan har vist over tid at han er en kvalitetsspiller, og som har erfaring med å spille på et høyere nivå. At han nå tar med seg dette til oss, forsterker oss, både i trening og i kamp, sier Rønning på Facebook-siden.

Ifølge Rønning skal 27-åringen også være en sparringpartner for trenerteamet, der han skal bidra med sin kompetanse og erfaring. Rønning legger ikke skjul på at han lenge har hatt ønske om få Barlow til Melbo, og skryter også av vesterålingen på det menneskelige plan, og beskriver ham som en knakende fin kar og en fantastisk rollemodell.

Barlow startet fotballkarrieren i Sortland, men meldte overang til Senja i 2012, hvor han spilte i tre sesonger. Deretter ble det en sesong i Tromsdalen, før han gjorde comeback i Sortland i 2015. Året etter gikk han til Finnsnes, hvor han har spilt siden.