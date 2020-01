Ordfører Kurt Jenssen har kreft

Hadsel

Før jul fikk ordfører i Hadsel kommune, Kurt Jenssen (Sp), en kreftdiagnose som vil påvirke hvordan han kan fungere i ordførerrollen.

– Jeg har fått konstatert kreft i nedre del av spiserør/øvre magesekk. Jeg vet ikke ennå videre behandling, men det er selvsagt rimelig grunn til å forvente at dette vil medføre noe avbrekk i arbeidet fremover, sier Jenssen.

Ordføreren har vært til utredning i ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø etter nyttår og vil starte med behandling så snart som mulig.

– Fremdeles vet jeg ikke akkurat hvordan de neste månedene blir, men det er selvsagt grunn til å tro at jeg ikke vil kunne fungere 100 prosent som ordfører. Jeg vil i samråd med varaordfører Lena Arntzen sørge for at det alltid er en som er i denne rollen under behandlingene som vil komme fremover. Tidsmessig så er det uråd å si noe foreløpig, det er forskjellige forløp som bestemmer behandlingen videre, sier Jenssen.

Ordføreren ønsker å være så mye i jobb som behandlingen tillater.

– Det er positivt å ha noe å gjøre hvis man ellers er i stand til det. Og at det gjør at tankene kan kretse om andre ting enn akkurat sykdommen.

– Det eneste riktige for meg, har vært å være åpen om dette for å unngå spekulasjoner. Jeg vil fortsatt være ordfører i Hadsel så mye som mulig, så får tida vise når jeg er 100 prosent tilbake, sier Jenssen via en pressemelding fra Hadsel kommune.