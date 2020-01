Nå kommer det belysning i sentrum av Stokmarknes

Hadsel

Katter kan som kjent se i mørket, men det kan hverken fotgjengere eller bilister.

Teknisk sjef, Øyvind Stensø Skjørholm sa da til politikerne at man skal forsøke å få lys i området. For å gjøre området mer trafikksikkert, er det allerede avgjort at all på- og avlasting av passasjerer på bussene skal flyttes til den siden av Havnegata som ligger nærmest torget.

Dette tiltaket er innført for å unngå at det svermer med fotgjengere over gata. Den delen av Havnegata som ligger mot sjøen, blir avsatt til parkering av personbiler.

– Nå bytter vi busstopp til motsatt side av veien. Så skal vi få opp noen provisoriske lys til vi har fått orden på ting, sier han.

Totalt 11 millioner kroner

Skjørholm tilføyer at å utbedre belysning er et kontinuerlig arbeid, der man ser på innmeldinger og feilsøking. Enkelt er det heller ikke alltid.

– Det er ikke bare å slenge opp ei lyspære om man har gammelt nett. Er kabelen gammel og slitt kan man få jordingsfeil, og da slås sikringene ut. Graving av nye kabler er en nokså omfattende prosess, som må gjøres når det er sommer, sier han.

Behovet for belysning er kartlagt.

– Skulle vi tatt alt i ett jafs, ville det kostet 11 millioner. Og vi har to millioner kroner til rådighet. Vi er på saken. Det er flere steder som er ganske mørke. Vi forsøker å ta unna, bit for bit, sier Skjørholm.

Etter ønske fra Boreal

Fredag ble de nye skiltene for busstopp satt opp.

–Så fort skiltene er oppe, skjer endringen. Nå kommer det opp busskilt og midlertidig belysning i tillegg til forbudtsskilt på den andre siden av veien, sier Skjørholm.

Lysene skal opp så snart det lar seg gjøre.

Prioriterer skolevei

Det er kommunens planavdeling som har saken.

– Når det gjelder belysning så prioriterer vi barnetråkk, der skolebarn ferdes. Ifølge teknisk sjef har det den siste tiden vært litt lysproblemer langs skoleveien, og kommunen sliter i Skarveien.

– Vi har byttet og fått lys i de sentrumsnære skolegatene, Tømmervika og Skarveien. Der har lysene vært litt inn og ut av drift den siste tida, men det er nå ordnet, sier han.