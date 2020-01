Even Vikestad Jakobsen skrev ny kontrakt med MIL

Hadsel

Stokmarknes-gutten Even Vikestad Jakobsen har signert ny kontrakt med Melbo IL.

Det opplyser klubben på sine Facebook-sider.

Kontrakten har en varighet på to år.

– Even er en fantastisk lagspiller og jeg er meget godt fornøyd med at han er med oss videre. Han er anvendelig og kan brukes i flere posisjoner og har to gode føtter. Han er særdeles treningsvillig og går foran som et godt eksempel og er en flott rollemodell for våre spillere. Som type passer han meget godt inn i gruppen og representerer alltid klubben vår på en utmerket måte, sier trener Thomas Rønning.