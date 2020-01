Fikk delt tredjeplass i KM-renn

Hadsel

Dette skriver BLV.

Han ble klokket inn på tiden 37.51., som var 30 sekunder fra gullet, men det holdt altså til bronse.

– Jeg er ok fornøyd. I første runde var jeg litt tung, men fikk heng ute på andre runde og hang hele tredje runde. Da fikk jeg opp farten litt, men det var ikke et topp løp, sier Sørlie Pettersen til Vol, og legger til at både ski og værforholdene var gode under løpet.

Sørlie Pettersen var ikke den eneste vesterålingen som deltok på løpet, melder BLV. Det gjorde også August Nordeng og Halvor Lange fra Sortland og Omegn Skiklubb. Mens førstnevnte havnet på en fjerdeplass, endte sistnevnte på niendeplass. Anette Kjellbergvik fra Lødingen gjorde det også skarpt, med en solid sølvplass på ti kilometer fri.