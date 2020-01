Trollfjord med på å realisere VR-rom på Makerspace Vesterålen

Hadsel

Det førte til at nett- og kraftselskapet gikk inn med 50.000 kroner i sponsormidler til Makerspace Vesterålen på Stokmarknes, som er lokalisert i Apothekergården midt i Stokmarknes sentrum. Resultatet er en kraftig spill-pc, anlegg, VR-utstyr og green-screen.

– Dette er et tilbud vi har tenkt på lenge. VI ønsker å starte med dette da E-sport er veldig populært. Med dette utstyret kan de som kommer hit øver seg på det, samtidig som vi på sikt har lyst at medlemmene skal lage egne VR-spill, forteller Kolbjørn Hoseth Larssen ved Makerspace Vesterålen.





Men hva var det som fikk Trollfjord til å ville gå inn med midler i prosjektet?

– Vi er veldig glad i nyvinninger, og dette er noe som vi tente på med en gang. Det er noe nytt, og vi gir midler til et tilbud som favner om mange unge vi kanskje ikke når da vi sponser andre lokale idretter, sier markedsansvarlig i Trollfjord, Tonje Delp.

Vol fikk se VR-rommet i aksjon mandag ettermiddag da Sebastian Hanssen prøvde seg på et trommespill.

Internasjonalt konsept etableres i Apothekergården: Makerspace etableres på Stokmarknes Det amerikanske konseptet Makerspace, som fremmer kreativitet og skaperglede, begynner å bli utbredt ulike steder i verden. Til våren kommer det til Stokmarknes.

– Det er veldig bra at de får dette opp. Det er veldig gøy, sa han etter en kort demonstrasjon.

I VR-rommet kommer det også flere muligheter.

– Vi kommer til å installere mikrofoner og kamera, slik at det går an å øve seg på å lage Youtube-kanal. Det vil også gå an å sende fra når man spiller E-sport. Dette er noe som er veldig populært i miljøet, at gode spillere livestreamer under spilling for flere tusen verden over. Så dette er noe vi har tro på, sier Hoseth Larssen.

Makerspace Vesterålen er nå to år gammelt, og har rundt hundre betalende medlemmer i alle aldre, også voksne.

I lokalene er det flere aktiviteter ukentlig, inkludert oppfinnerklubb, Lego League og flere andre aktiviteter.