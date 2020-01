Neste lørdag skal Isabell Katharina (25) stake seg opp til Storheia. – Har gledet meg lenge til dette

Hadsel

Bodøværingen, med en lett grad av cerebral parese (CP), har paralympiske leker i Beijing i 2022 som hovedmål. Denne sesongen har hun ambisjoner om å gjennomføre Vasaloppet, Marcialonga og Birkebeinerrennet. I tillegg til en målsetting om å komme seg til topps på Storheia ved hjelp av kjelke med rulleski, som en del av rulleskirennet som arrangeres i forbindelse med Arctic Race-festen.

– Jeg har to venninner som bor på Stokmarknes, også kjenner jeg noen på Melbu, så jeg har vært i området før. Da langrennskretsen publiserte at det skulle være et rulleskirenn her, bestemte jeg meg for å stille til start, forteller Valen i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

– Like irriterende hver gang

25-åringen skriver om seg selv på skiforbundets sider at hun er født med en lettere grad av CP. Som tre-fireåring fikk hun en hjernebetennelse som «rotet det til» og gjorde at funksjonsforstyrrelsen utviklet seg betydelig.

– Kroppen min husker tydeligvis at den engang var funksjonsfrisk, men når jeg skal omsette bevegelser jeg tror jeg kan få til, så stokker det seg ofte. Det er like irriterende hver gang, har hun skrevet.

Hun har trent mye hele livet, men det var først for tre år siden hun begynte å satse som piggkjelkeutøver.

Tretten timer i bil for å teste traseen

I forbindelse med lørdagens kraftprøve, fra Melbu på havnivå til Storheia 504 meter høyere – og stigninger på inntil 19 prosent – erkjenner hun at det er en knallhard oppgave hun har tatt på seg.





– Det blir ganske tøft. Jeg er vant til motbakker i trening, og det har etter hvert blitt til at jeg er med i konkurransesammenheng også. Blant annet Lysebotn opp. Storheia er i grenseland av hva som er mulig, men jeg kommer til å forsøke, sier hun bestemt.

En drøy uke før konkurransen var hun og faren på plass på Hadseløya for å ta traseen nærmere i øyesyn og legge en strategi for å best mulighet til å lykkes.

– Det må anses som et solid tegn på dedikasjon når dere kjører tur/retur Bodø på samme dag for å sjekke løypa?

– Det er bare kjempeartig. Dette er noe jeg har gledet meg til, så i dag morges var jeg klar før klokka ringte, smiler Valen.

– Flott at kommunen gjør fjellet tilgjengelig

Asfalten som nylig ble lagt der det tidligere var skogsbilvei markerer starten på Hadsel kommunes satsingsprosjekt Storheia Arena. Målet er å gjøre fjellet og naturopplevelsene opp mot toppen tilgjengelige for enda flere. Det synes Valen er flott.

– Det gjør at flere kommer seg på fjellet, så det kan bare være positivt. Det er kjempekult at folk som for eksempel sitter i rullestol nå kan få muligheten til å ta seg opp på Storheia, sier hun.

Lørdag ettermiddag er det altså duket for hennes forsøk på å nå toppen ved hjelp av staver og kjelke.

– Jeg gjør det jeg kan. Sier det stopp, så må jeg bare akseptere det. Jeg håper folk heier langs løypa, det tror jeg vil gi den ekstra motivasjonen til å komme meg opp, sier hun.