Hotell Richard With blir en del av Nordic Choice

Hadsel





– Vi kunne ikke la sjansen gå fra oss da vi fikk høre om dette fantastiske hotellprosjektet i vakre Vesterålen. Reiselivet i regionen er i vekst og vi ser frem til å bidra med både senger, konferanselokaler og bar- og restauranttilbud, sier Petter Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotel, i en pressemelding.

Stordalen skryter også av at reiselivet i regionen stadig vokser. I pressemeldingen peker han også på beliggenheten på kaia på Stokmarknes, og understreker at beliggenheten på kaia vil bidra til å gjøre opplevelsen for hotellgjester og lokalbefolkning best mulig.

– Når vi åpner dørene i 2021 skal Quality Hotel Richard With være en møteplass både for tilreisende og turister og forretningsfolk, og minst lokalbefolkningen på Stokmarknes, fortsetter Stordalen.

Hotellsjef og prosjektleder for Hotell Richard With, Yngve Skog Rodal, er også svært glade for samarbeidet med hotellkjedene Quality Hotel og Nordic Choice Hotels.

– Først og fremst deler vi mange av de samme verdiene der mennesker, inkludering og det å være støttespiller i lokalsamfunnet står i fokus. Merkevaren til Quality Hotel er dessuten helt i samsvar med våre egne tanker om konsept og drift for gjester og lokalbefolkning. Sammen skal vi bygge et hotell på Stokmarknes i verdensklasse. Quality Hotel Richard With kommer til å bli et fyrtårn i reiselivet i Vesterålen, sier Skog Rodal.

Byggestart for hotellet er planlagt til mai 2020, og ferdigstillelse og åpning er planlagt høsten 2021. Hotellet blir for øvrig det fjerde hotellet Nordic Choice Hotels har i Nordland.

Quality Hotel Richard With skal, når det står ferdig, bestå av 158 rom 129 standard rom, 24 superior rom og fem suiter.