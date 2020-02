Momek Group, som har avdeling på Melbu, har ansatt ny konsernsjef

Hadsel

Momek Group leverer produkter og tjenester til både landbasert- og offshorebasert industri, samt innenfor bygge- og anleggsbransjen.

Datterselskapet MOMEK Services har avdeling på Melbu. Avdelingen har 14 ansatte.

Den nye sjefen har jobbet i Momek i 16 år, de siste tre årene som driftsdirektør, og da med ansvar for alle markeds- og driftsrelaterte prosesser i gruppen. Siden tilbakekjøpet av Momek i april 2019 har han vært ansatt som daglig leder i Momek AS, og overtar nå også hovedansvaret som konsernsjef.

– Vi ser lyst på framtiden, vi vet det blir mange tøffe tak, men har mye godt å bygge videre på, og gleder oss til fortsettelsen. Momek har også i framtiden mål om å være verdens beste arbeidsplass, med fokus på våre ansatte, og å være en god partner og problemløser for våre kunder. For det er fortsatt visjonen og målet i selskapet: «Å bygge gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer, og kundeverdi gjennom glitrende leveranser, sier Skatland i en pressemelding.

Momek Group er et industrikonsern som i 2020 regner med å omsette for omtrent 700 millioner og som har 450 ansatte. Gruppen har utviklet seg fra å være en lokal serviceleverandør i Mo i Rana, til et internasjonalt konsern, med selskaper i Norge, Sverige, Finland og Tyskland, og produkter og tjenester som nå lanseres worldwide.